Secretaria de Seguridad Pública del Estado organiza evento por el Día del Niño

FRONTERA, COAH.– Con el objetivo de regalar sonrisas y fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y las corporaciones de seguridad, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública extendieron una invitación abierta a todas las niñas y niños de la región centro para festejar en grande el Día del Niño este próximo 4 de mayo.

El evento se llevará a cabo en la Plaza La Lagunita, ubicada frente a Soriana en el municipio de Frontera, en un horario de 5:00 de la tarde a 8:00 de la noche, donde se espera una convivencia llena de alegría, sorpresas y ambiente familiar.

De acuerdo con la información difundida, durante la celebración habrá diversas actividades pensadas especialmente para los pequeños, como show de botargas, música en vivo, entrega de juguetes, así como la repartición de quequitos, jugos y bolsas de dulces, todo en un entorno seguro y supervisado.

Además, uno de los atractivos principales será la convivencia directa con elementos de seguridad pública, quienes no solo resguardan la ciudad día con día, sino que en esta ocasión buscarán acercarse a la niñez desde un ángulo más humano y cercano.

Las autoridades destacaron que este tipo de eventos no solo buscan celebrar a los niños, sino también recordar la importancia de proteger su bienestar y fomentar espacios donde puedan desarrollarse plenamente, rodeados de seguridad y valores.

El mensaje es claro: la niñez no solo es el presente, sino el futuro que debe cuidarse y fortalecerse, y qué mejor manera de hacerlo que con una tarde dedicada a ellos, llena de juegos, risas y momentos inolvidables en compañía de sus familias.