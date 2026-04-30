Víctor Leija promueve capacitación en corte de cabello en Cuatro Ciénegas

Cuatro Ciénegas, Coah. - Con el firme compromiso de generar oportunidades de desarrollo para las familias, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas dio inicio al curso de corte de cabello promovido por la Instancia de la Mujer en coordinación con ICATEC, buscando fortalecer la capacitación y el emprendimiento entre la población.

Este programa tiene como propósito brindar herramientas prácticas y conocimientos que permitan a las y los participantes desarrollar nuevas habilidades, facilitando el acceso al autoempleo y contribuyendo a mejorar su economía familiar mediante actividades productivas.

En relación con esto, el alcalde Ing. Víctor Leija Vega destacó la importancia de acercar este tipo de cursos a la población, ya que representan una oportunidad para que más personas puedan prepararse, emprender y salir adelante a través de un oficio que les permita generar ingresos.

Resaltó que la capacitación es una de las mejores inversiones para fortalecer el crecimiento personal y profesional de la comunidad, por lo que su administración continuará impulsando programas que ayuden a abrir puertas y crear nuevas oportunidades para las familias cieneguenses.

Como parte de este esfuerzo conjunto entre el Gobierno Municipal e ICATEC, se estableció un esquema de apoyo para facilitar el acceso al curso, donde el 50 % del costo es cubierto mediante becas otorgadas por el alcalde Víctor Leija Vega, mientras que el 50 % restante es subsidiado por ICATEC, permitiendo que más personas puedan integrarse a esta capacitación.

"Desde el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas seguiremos promoviendo acciones que impulsen el aprendizaje, la preparación y el desarrollo integral de la ciudadanía, acercando programas que contribuyan a mejorar la calidad de vida y fortalecer la economía local", finalizó el edil.