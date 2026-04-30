Se viste de "La Chilindrina" para alegrar a los niños en su día

Con gran entusiasmo y cariño por la niñez, la señora Flor Estela Ramos decidió celebrar el Día del Niño de una manera muy especial: caracterizándose como 'La Chilindrina', uno de los personajes más queridos de la televisión mexicana, para llevar sonrisas a los pequeños de Frontera.

A sus 63 años de edad, la vecina originaria de la colonia Aviación aseguró que su mayor motivación fue ver felices a los niños, por lo que pidió apoyo a su jefe de la carnicería local Carnes Luis, quien le consiguió el atuendo para poder personificar al emblemático personaje de El Chavo del Ocho.

Flor Estela comentó que no es la primera vez que realiza este tipo de actividades, pues en años anteriores también se ha disfrazado de otros personajes como Doña Florinda, la Maestra Canuta y otros integrantes del popular programa.

"Yo quiero mucho a los niños, los amo y los adoro porque también tengo hijos y tengo cuatro nietcitos", expresó con emoción mientras ajustaba su característico vestido, lentes y coletas.

La señora acudió al jardín de niños Sara Rendón García, ubicado en la zona centro del municipio de Frontera, donde fue recibida con sorpresa y alegría por parte de los menores.

Al momento de su ingreso, varios niños no pudieron contener la emoción al reconocer a su personaje favorito, por lo que corrieron a abrazarla, saludarla y platicar con ella, convirtiendo el momento en una experiencia inolvidable para todos.

Aunque la convivencia fue breve, logró sembrar sonrisas y entusiasmo entre los pequeños, para después continuar con un recorrido por la zona centro, donde también buscó contagiar su alegría entre más familias.

Con acciones sencillas pero llenas de corazón, Flor Estela demuestra que nunca es tarde para regalar felicidad y mantener viva la magia de la infancia.