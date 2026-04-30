Fortalecen Fuerzas Armadas vínculo con sectores sociales y coordinación en seguridad en Coahuila

Saltillo, Coahuila.- El comandante de la Sexta Zona Militar, general Juan Carlos Quiroz, destacó la importancia de mantener un acercamiento permanente con todos los sectores de la sociedad, incluyendo a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, con el objetivo de fortalecer la comunicación y generar confianza entre la población y las Fuerzas Armadas.

Señaló que este tipo de encuentros permiten abrir canales de diálogo, intercambiar puntos de vista y, sobre todo, conocer la percepción e inquietudes de la ciudadanía. "Queremos que nos conozcan, que se acerquen; siempre lo digo, las Fuerzas Armadas de México son de los mexicanos, y buscamos estar cerca de ellos para escucharlos y entender su sentir", expresó.

El mando militar subrayó que el trabajo diario del Ejército está enfocado en garantizar la seguridad, así como en contribuir al blindaje del estado, en coordinación con las distintas autoridades.

En este sentido, resaltó que uno de los ejes principales de la estrategia nacional de seguridad es la coordinación absoluta entre los tres órdenes de gobierno. Indicó que en Coahuila esta colaboración se mantiene de manera estrecha con el gobierno estatal, los municipios y las dependencias federales, sumando esfuerzos para brindar condiciones de seguridad, especialmente para los jóvenes.

Asimismo, informó que se implementan operativos de vigilancia en carreteras y puntos estratégicos de la región, particularmente en zonas con alta afluencia turística. Detalló que estas acciones forman parte de un despliegue coordinado a nivel nacional, bajo el mando de autoridades militares encargadas de supervisar distintas regiones.

Finalmente, explicó que, debido a la cercanía con Nuevo León, en Coahuila se refuerzan las labores de seguridad en conjunto con estados vecinos, con el propósito de garantizar la tranquilidad de quienes transitan por la entidad, así como de los turistas que visitan la región sureste, quienes —dijo— podrán constatar las condiciones de seguridad que prevalecen en el estado.