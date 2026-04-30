Sari Pérez Cantú y Manolo Jiménez presentan Megaobras en Frontera

Frontera, Coah.- Para fortalecer la competitividad y el desarrollo de la región, la alcaldesa Sari Pérez Cantú acompañó al gobernador Manolo Jiménez Salinas en el anuncio del paquete de Megaobras de Coahuila, una estrategia estatal orientada a impulsar la infraestructura y generar mejores condiciones para las familias.

Durante el evento, se informó que estas obras forman parte de una planeación integral basada en el trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, los municipios y la iniciativa privada, con el objetivo de detonar el crecimiento económico y mejorar la conectividad en la entidad.

Uno de los proyectos más relevantes es la modernización de la Carretera Federal 57, considerada una vía estratégica para el desarrollo logístico y comercial, que permitirá fortalecer el flujo de mercancías y la movilidad en la región Centro-Desierto.

Asimismo, se destacó la inversión en materia de seguridad, posible gracias al manejo responsable de las finanzas estatales, lo que contribuye a mantener a Coahuila como una de las entidades con mejores condiciones de estabilidad en el país.

La alcaldesa Sari Pérez Cantú señaló que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno es clave para concretar proyectos de gran impacto, al tiempo que reiteró el compromiso de Frontera de sumarse a esta visión de desarrollo impulsada por el Gobierno del Estado.

Con este tipo de acciones, Frontera se alinea a una estrategia estatal que prioriza la infraestructura, la seguridad y la competitividad, avanzando con orden y rumbo hacia un futuro con mayores oportunidades para la región.