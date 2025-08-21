Homenaje a Celina Daniela y Antonio en el Día del Bombero Frontera

Este viernes 22 de agosto se celebra el Día del Bombero en Frontera, una fecha que rinde homenaje a quienes dedican su vida al servicio, la protección y la atención de emergencias en la comunidad.

En este contexto, dos historias sobresalen por su entrega, compromiso y pasión por esta noble profesión: la de Celina Daniela Hipólito Rodríguez y la de Antonio Yahir Garza.

Celina, rompiendo barreras con vocación

A sus 20 años, Celina Daniela Hipólito Rodríguez es el claro ejemplo de que el trabajo de bombero no es exclusivo de los hombres. "La adrenalina, saber que tienes poco tiempo y recursos para ayudar a la gente... esto abarca muchas áreas y a veces es muy difícil saberlo todo, pero todos nos apoyamos y nos seguimos capacitando", comparte.

Celina es la primera bombera en su familia. Su interés surgió del deseo de ayudar a los demás y comenzó como voluntaria. Hoy ya forma parte del cuerpo activo con un puesto remunerado dentro de la Dirección de Bomberos de Frontera.

Aunque sus padres inicialmente se mostraron renuentes por lo exigente del oficio, para ella ser bombera representa un reto personal y una manera de demostrar que las mujeres también tienen un lugar en estas labores, incluyendo el servicio en ambulancias y atención en emergencias.

Antonio, una vida entre fuego, disciplina y amor

Con nueve años de servicio, Antonio Yahir Garza encontró en Bomberos Frontera no sólo su vocación, sino también el amor y la posibilidad de formar una familia. Proveniente del Pentatlón, se formó en la academia de bomberos en Monclova antes de incorporarse al cuerpo local.

"Yo vengo del Pentatlón y brinqué a la academia de bomberos, pero fui creciendo y llegué aquí hace años. Tengo disciplina gracias a mis padres, que también se dedican al servicio de la comunidad, como policías", relata.

Antonio recuerda con especial intensidad el incendio de Bodega Aurrera, un operativo arduo que puso a prueba su temple y capacidad de respuesta. "Fue una labor de mucha tensión y peligro, pero la adrenalina y el miedo me hicieron continuar", expresa.

En el camino conoció a su pareja, Mariana Guadalupe Gómez, también vinculada a la corporación, con quien formó una familia y tuvo una hija: Ana Sofía.