Alcalde Leija Vega respalda Festival de la Mariposa Monarca en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS.- Con gran entusiasmo se llevó a cabo el Festival de Bienvenida de la Mariposa Monarca, un evento que reunió a la comunidad de Cuatro Ciénegas en una tarde llena de color, arte y amor por la naturaleza.

Esta iniciativa, organizada por los Departamentos de Medio Ambiente y Cultura, contó con el respaldo y acompañamiento del Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega, quien destacó que este tipo de actividades fortalecen la conciencia social y el compromiso de las nuevas generaciones con la preservación de los recursos naturales.

"Cuidar nuestro entorno es una tarea de todos. Desde el Gobierno Municipal impulsamos programas y acciones que fomenten el cuidado y respeto por la naturaleza, porque sabemos que un Cuatro Ciénegas limpio, verde y sustentable es una de las mejores herencias para nuestros hijos", expresó el presidente municipal.

Durante el festival se presentaron números de ballet folclórico, actividades de pintacaritas y talleres ambientales, todos con el propósito de promover la cultura del cuidado del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales, especialmente de las especies migratorias como la mariposa monarca, símbolo de transformación y esperanza.

Como parte de las actividades, se entregó un incentivo económico a la Escuela Benito Juárez por su destacada participación y compromiso con las acciones ambientales y culturales del evento.

Asimismo, Leija Vega reconoció el entusiasmo de los estudiantes, docentes y padres de familia por participar en estas actividades que promueven la educación ambiental en su vida diaria.

"Estas acciones forman parte de una visión integral de desarrollo sustentable que busca equilibrar el progreso social con la conservación de la riqueza natural del municipio", finalizó.

De esta manera, el gobierno municipal ratifica su compromiso con la protección del medio ambiente, el impulso a la educación ecológica y el fortalecimiento de los valores culturales que distinguen a la comunidad.