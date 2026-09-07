San Buenaventura se une a las festividades del LXXX aniversario de Nadadores
La participación de San Buenaventura en la cabalgata, encabezada por la alcaldesa de Nadadores, refuerza la identidad regional.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
San Buenaventura, Coah. – El alcalde de San Buenaventura, Javier Flores Rodríguez, acompañado de su esposa Niria Isabel, participó en las celebraciones por el LXXX aniversario de Nadadores, Coahuila, fortaleciendo los lazos de amistad y tradición que unen a los municipios de la región centro-desierto.
Durante la noche de coronación de Ana Lucía I, estuvo presente la Reina de la Feria del 14 de Julio, María Fernanda Palos, quien representó con orgullo a San Buenaventura.
El sábado, el alcalde Javier Flores y su esposa Niria Isabel acompañaron a los jinetes en la tradicional cabalgata, encabezada por la alcaldesa de Nadadores, María Alejandra Huerta.
San Buenaventura se mantiene presente en las celebraciones que fortalecen la identidad, la convivencia y las tradiciones de la región.