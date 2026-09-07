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Coahuila

San Buenaventura se une a las festividades del LXXX aniversario de Nadadores

La participación de San Buenaventura en la cabalgata, encabezada por la alcaldesa de Nadadores, refuerza la identidad regional.

Por Staff / La Voz - 07 septiembre, 2026 - 05:15 p.m.
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      San Buenaventura, Coah. – El alcalde de San Buenaventura, Javier Flores Rodríguez, acompañado de su esposa Niria Isabel, participó en las celebraciones por el LXXX aniversario de Nadadores, Coahuila, fortaleciendo los lazos de amistad y tradición que unen a los municipios de la región centro-desierto.

      Durante la noche de coronación de Ana Lucía I, estuvo presente la Reina de la Feria del 14 de Julio, María Fernanda Palos, quien representó con orgullo a San Buenaventura.

      El sábado, el alcalde Javier Flores y su esposa Niria Isabel acompañaron a los jinetes en la tradicional cabalgata, encabezada por la alcaldesa de Nadadores, María Alejandra Huerta.

      San Buenaventura se mantiene presente en las celebraciones que fortalecen la identidad, la convivencia y las tradiciones de la región.

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