Prevención de discriminación escolar en Coahuila: Sin denuncias hasta ahora

SALTILLO, COAH.- A una semana del inicio del ciclo escolar, la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en Coahuila no ha recibido quejas relacionadas con posibles actos de discriminación contra estudiantes.

La titular del organismo, Patricia Yeverino, informó que hasta el momento ninguna niña, niño o adolescente ha presentado una denuncia por este tipo de situaciones, aunque se mantienen acciones preventivas en coordinación con la Secretaría de Educación de Coahuila.

Como parte de esta estrategia, ambas instituciones trabajan en un programa de capacitación dirigido a la comunidad estudiantil, con énfasis en la prevención de conductas discriminatorias que pueden encontrarse arraigadas socialmente y que, en algunos casos, son ejercidas o toleradas sin que exista conciencia de ello.

"Estamos trabajando con Secretaría de Educación. Para nosotros, quienes formamos parte de la administración pública y comisionados del gobernador Manolo Jiménez, es trabajar interinstitucionalidad", señaló Yeverino.

La funcionaria explicó que las capacitaciones buscan prevenir actos de discriminación y evitar que estas conductas deriven en situaciones que vulneren los derechos de los estudiantes.

Adelantó que las actividades continuarán a partir de octubre, una vez que concluya la organización correspondiente con la Secretaría de Educación.

Yeverino recordó que, en ocasiones anteriores, las quejas vinculadas con el ámbito educativo han involucrado a personas con discapacidad o casos en los que se limita el ejercicio de algún derecho.

No obstante, aclaró que no toda conducta de rechazo constituye legalmente un acto de discriminación, ya que para que pueda configurarse debe existir una conducta que tenga como consecuencia la limitación de un derecho.

Finalmente, llamó a la comunidad educativa a acercarse al organismo cuando considere que alguno de sus derechos ha sido vulnerado, a fin de recibir orientación y atención.