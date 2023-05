Celebran 50 años de Piña

FRONTERA COAH.- El alcalde Roberto Clemente Piña Amaya celebró 50 años de edad y lo hizo rodeado de su esposa, su equipo de trabajo y más gente que lo estima, le desearon lo mejor en este día y le prepararon una sorpresa muy emotiva.

El alcalde dijo estar muy contento y agradecido por estar rodeado de mucha gente y por celebrar su cumpleaños número 50 con esta responsabilidad que le toca ahora pero con seres humanos muy leales y comprometidos con el ejercicio de gobierno.

"Estoy sumamente contento me levanté muy temprano, a las 7:00 am dándole sentido al tema de la administración pública, me levanto todos los días pidiendo por mis hijos, mis padres, mi familia", comentó el alcalde.

Dijo que su deseo de cumpleaños es que su familia tenga salud y que estén bien, esa es su prioridad, dijo que no es un hombre ambicioso o con pensamientos negativos en la cabeza, dijo creer mucho en la oportunidad que Dios le dio de estar al frente de la administración.

El alcalde fue sorprendido por quienes estaban en la presidencia municipal ya que le prepararon un video por parte de los trabajadores de los diferentes departamentos en donde lo felicitaban y le decían unas palabras.

En dicho video también hubo personas que representan mucho para él, como lo es el licenciado Javier Guerrero, Jóvenes de la ciudad de México, en Monterrey y más amigos que tiene, no pudieron faltar las personas de las que el alcalde ha reconocido su función como estudiantes, maestros, alumnos de distintos jardines de niños y primarias que lo invitaron al pastel, recibió una gran cantidad de pasteles y detalles por parte de ciudadanos.

El alcalde dijo que se emocionó mucho con este detalle, además llegaba personas de las distintas colonias a dejarle a un regalo, un detalle, el alcalde agradeció mucho a las personas que hicieron especial este día.