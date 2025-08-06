Coahuila presenta Plan Urbano para Movilidad Eficiente y Sostenible

Frontera, Coah.- La alcaldesa, Sari Pérez Cantú, participó en la presentación del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) para la zona metropolitana Monclova–Frontera–Castaños, un esfuerzo conjunto para transformar la manera en que nos movemos en la región.

Durante el evento, en el que también estuvieron presentes los alcaldes de Monclova, Carlos Villarreal, y de Castaños, Yesica Sifuentes, así como autoridades estatales como el subsecretario de gobierno de la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles; el subsecretario de Transporte y Movilidad del Estado, Fernando Simón Gutiérrez, así como representantes del sector transportista, se destacó la importancia de una movilidad eficiente, segura y sostenible que mejore la calidad de vida de las familias.

Sari Pérez Cantú refrendó el compromiso de su administración con un desarrollo ordenado y con rumbo, que piense en las nuevas generaciones y en la protección del medio ambiente, poniendo siempre al ciudadano en el centro de las decisiones públicas.

"Este plan demuestra la importancia del trabajo intermunicipal, que nos va a permitir seguir impulsando la competitividad de nuestras ciudades y atraer más y mejores oportunidades para nuestra gente" dijo.

La alcaldesa agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas por respaldar esta visión regional y por su compromiso con proyectos que impactan de manera directa en las comunidades. También reconoció la disposición de sus homólogos para trabajar en equipo por el bien común.

"En Frontera vamos a seguir haciendo nuestra parte: mejorando calles, fortaleciendo el transporte y escuchando a la gente. Porque aquí las cosas se hacen bien, con orden, rumbo y resultados", expresó la alcaldesa.