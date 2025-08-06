Refuerzo del Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas por el medio ambiente

Cuatro Ciénegas, Coahuila a 06 de agosto de 2025.- El Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas, encabezado por el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega, reafirma su compromiso con el cuidado del medio ambiente y el bienestar de las familias, implementando acciones concretas ante los retos relacionados con la disponibilidad del agua.

Entre las principales estrategias destaca la promoción del uso responsable y eficiente de este recurso vital. A través de campañas de concientización, se invita a la ciudadanía a adoptar prácticas sencillas en el hogar, comercios y espacios públicos que contribuyan a su ahorro y conservación.

Como parte de esta visión integral, también se están llevando a cabo trabajos de reforestación en diversas plazas del municipio. Esta iniciativa busca incrementar las áreas verdes, generar un entorno más saludable y propiciar condiciones ambientales favorables para la presencia de lluvias.

"Estas acciones no solo benefician al entorno inmediato, sino que fortalecen el equilibrio ecológico en beneficio de toda la comunidad", señaló el Alcalde Víctor Manuel Leija Vega, destacando que la participación ciudadana es esencial para lograr resultados duraderos.

El Gobierno Municipal continúa construyendo un Cuatro Ciénegas más verde, sustentable y consciente de la importancia de proteger los recursos naturales, donde la colaboración de todas y todos es fundamental para garantizar un mejor futuro para las próximas generaciones.