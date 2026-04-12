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Coahuila

Callejoneada San Buena 2026: familias disfrutan de cultura en San Buenaventura

El evento incluyó dramatizaciones, música en vivo y la participación del ballet folclórico Meztli.

Por Staff / La Voz - 12 abril, 2026 - 08:33 a.m.
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      San Buenaventura, Coah.— Con gran participación familiar, se llevó a cabo la tradicional Callejoneada San Buena 2026, donde decenas de ciudadanos se sumaron vestidos de blanco para disfrutar de una noche llena de cultura, música y convivencia.

      El recorrido inició en la Alameda Juárez, frente a la explanada de SIMAS, y concluyó en la Plaza Principal, donde se realizó una verbena popular que reunió a familias, jóvenes y visitantes en un ambiente festivo. Durante el trayecto, los asistentes disfrutaron de mojigangas, tambora, narraciones de historias y leyendas interactivas, así como actuaciones y música en vivo.

       

      La caminata recorrió puntos emblemáticos del municipio como la Plaza de la Cultura y la propia Alameda Juárez, resaltando la riqueza histórica y cultural de San Buenaventura. El alcalde Javier Flores Rodríguez destacó la importancia de este tipo de eventos al señalar que más que recorrer calles, se recorren las tradiciones y la identidad del municipio. Subrayó que estas actividades fortalecen las raíces, fomentan la convivencia familiar y mantienen vivas las costumbres que distinguen a la comunidad.

       

      Asimismo, agradeció a organizadores, artistas, músicos y a todas las familias participantes por hacer posible esta celebración, reiterando el compromiso de seguir impulsando espacios donde la cultura, la tradición y la unión sean el eje central de la vida comunitaria. Al finalizar, el Departamento de Casa de la Cultura presentó una dramatización de leyendas, además de lecturas, presentaciones musicales y la participación del ballet folclórico Meztli, cerrando con broche de oro una velada inolvidable.

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