Se crea Consejo Ciudadano para mejorar atención familiar

Cuatro Ciénegas, Coah.

Con el propósito de consolidar la colaboración entre sociedad y gobierno para atender de manera integral las problemáticas que impactan a la comunidad, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas llevó a cabo la instalación del Consejo Ciudadano para la Atención Familiar.

El evento fue encabezado por el alcalde, Ing. Víctor Manuel Leija Vega, quien estuvo acompañado por la Presidenta Honoraria del DIF Municipal, Leticia Medina, así como por funcionarios, representantes de instituciones y ciudadanos comprometidos con el bienestar de las familias del municipio.

Este Consejo surge como un espacio de participación donde trabajan autoridades municipales, dependencias estatales, sociedad civil, familias, iglesias y organizaciones, con el objetivo de sumar esfuerzos, generar propuestas y construir soluciones conjuntas que atiendan de raíz las distintas problemáticas sociales.

Durante su mensaje, el Presidente Municipal Ing. Víctor Manuel Leija Vega destacó que la conformación de este órgano representa un paso firme hacia un gobierno más cercano, incluyente y sensible a las necesidades de la población. Subrayó que el trabajo coordinado entre ciudadanía e instituciones es fundamental para prevenir riesgos sociales, fortalecer los valores familiares y construir entornos más seguros y con mayores oportunidades para todas y todos. "En Cuatro Ciénegas creemos en la fuerza de la unidad. Este Consejo es muestra de que cuando sociedad y gobierno trabajan unidos de la mano, se logran mejores resultados. Nuestro compromiso es seguir impulsando acciones que fortalezcan el tejido social y brinden bienestar real a nuestras familias", expresó el edil.

Asimismo, Leija Vega reiteró que su administración continuará promoviendo políticas públicas enfocadas en la prevención, la atención integral y el desarrollo social, privilegiando siempre la participación ciudadana como eje central de las decisiones.

Con la instalación del Consejo Ciudadano para la Atención Familiar, el Gobierno Municipal reafirma su disposición de mantener un trabajo permanente y cercano con la ciudadanía, apostando por la construcción de una comunidad más unida, participativa y con mejores condiciones de vida para todas y todos.