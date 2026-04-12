Sari Pérez Cantú intensifica acciones contra el dengue en Frontera

Frontera, Coah.- Ante las recientes lluvias y la acumulación de agua en distintos sectores, la alcaldesa Sari Pérez Cantú instruyó al Departamento de Salud Municipal intensificar las acciones preventivas para evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue y otras enfermedades, priorizando la protección de las familias fronterenses.

El director de Salud, Miguel Ángel Sánchez Leija, informó que brigadas médicas realizan recorridos casa por casa en colonias consideradas de mayor riesgo, donde se llevan a cabo labores de inspección sanitaria, detección oportuna de síntomas y orientación directa a la ciudadanía sobre medidas de prevención.

Como parte de esta estrategia, se implementan acciones de fumigación mediante termonebulización en puntos estratégicos, principalmente en zonas con acumulación de agua, con el objetivo de reducir la presencia de mosquitos y cortar posibles cadenas de contagio.

De manera complementaria, el personal de salud supervisa condiciones que puedan derivar en riesgos sanitarios, brindando recomendaciones para evitar enfermedades asociadas al contacto con agua contaminada, además de promover prácticas básicas como mantener patios limpios, eliminar recipientes que acumulen agua y tapar depósitos.

Las autoridades informaron que los síntomas de enfermedades transmitidas por vector pueden presentarse entre tres y siete días después de la exposición, por lo que exhortaron a la población a mantenerse alerta y acudir a revisión médica ante cualquier malestar.

La alcaldesa Sari Pérez Cantú reiteró que su administración mantiene una atención permanente ante este tipo de situaciones, actuando con oportunidad y cercanía para proteger la salud de la ciudadanía.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Frontera fortalece la prevención y avanza con orden y rumbo en el cuidado de las familias.