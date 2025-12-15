Contactanos
Sari Pérez Cantú inaugura el CCAPI en Frontera para la atención a la niñez

La presidenta honoraria del DIF, Marifer Martínez, destacó la importancia de este centro para las familias.

Por Staff / La Voz - 15 diciembre, 2025 - 05:59 p.m.
      Frontera, Coah.- Como parte del compromiso de construir una ciudad que cuida y acompaña a sus niñas y niños desde los primeros años, el Gobierno Municipal de Frontera, encabezado por la alcaldesa Sari Pérez Cantú, inauguró el Centro Comunitario de Atención a la Primera Infancia (CCAPI) en la colonia Occidental, un espacio diseñado para atender, orientar y fortalecer el desarrollo integral de niñas y niños en sus primeros años de vida.

      Con este nuevo centro, se pone a la niñez en el centro de las decisiones públicas, brindando entornos seguros, cercanos y formativos que acompañen a las familias en una etapa clave del desarrollo humano. Además, un entorno de cuidado y aprendizaje temprano, donde madres, padres y cuidadores encontrarán acompañamiento, orientación y herramientas para una crianza positiva, cercana y consciente.

       

      En representación de la alcaldesa, acudió la presidenta honoraria del DIF Municipal, Marifer Martínez Pérez, quien estuvo acompañada por el subsecretario de Educación Básica, profesor Hugo Iván Lozano Sánchez; el subsecretario de Vinculación y Servicios Educativos, maestro Ignacio Castillo Cárabes; la profesora Ana Margarita Villarreal Muñoz; así como integrantes del Cabildo, directores y coordinadores municipales.

      El CCAPI iniciará brindando atención a 30 niñas y niños de 0 a 3 años de edad, con actividades acordes a sus etapas de desarrollo, además de alimentación perceptiva, mobiliario adecuado y materiales diseñados para estimular el aprendizaje temprano. La presidenta honoraria del DIF Frontera destacó que se trata de un esfuerzo que prioriza a quienes más lo necesitan y fortalece el tejido social desde la base.

       

      Con acciones como esta, la administración municipal reafirma su compromiso de trabajar con cercanía, sensibilidad y resultados, convencida de que cuidar a la niñez es cuidar el presente y el futuro de Frontera, construyendo una comunidad más fuerte, solidaria y con mejores oportunidades para todas las familias.

