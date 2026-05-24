Así baila Saltillo al ritmo del folclor y la tradición

Familias saltillenses disfrutaron de una tarde llena de música, danza y tradición durante el evento 'Así Baila Saltillo', realizado en el Centro Cultural Vito Alessio Robles como parte de las actividades culturales impulsadas en la ciudad. Durante esta presentación participaron la Compañía Folclórica de Saltillo Ixtle Coahuila y diversos grupos locales, quienes ofrecieron al público cuadros representativos del folclor mexicano y regional. Con entrada libre, las y los asistentes pudieron disfrutar de un espectáculo que reunió expresiones artísticas, colorido y tradiciones que forman parte de la identidad cultural de Saltillo.

El evento Así Baila Saltillo

El Ayuntamiento destacó que este tipo de actividades fortalecen la convivencia familiar y promueven espacios para el acceso a la cultura y las expresiones artísticas en distintos sectores de la ciudad. La presentación se llevó a cabo este sábado por la tarde en las instalaciones del Centro Cultural Vito Alessio Robles, donde decenas de personas se dieron cita para disfrutar de la jornada cultural.

Participación de grupos locales

La Compañía Folclórica de Saltillo Ixtle Coahuila fue una de las principales participantes, ofreciendo un espectáculo lleno de color y tradición. Los asistentes pudieron apreciar la riqueza cultural que caracteriza a la región, con danzas y música que evocan las raíces del folclor mexicano.

Promoción de la cultura en Saltillo

El Gobierno Municipal invitó a la ciudadanía a consultar las redes sociales del Instituto Municipal de Cultura para conocer la cartelera y los próximos eventos culturales que se desarrollan en la ciudad.