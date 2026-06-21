Impulsará Saltillo adopción de perros

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de promover la adopción responsable y acercar a la ciudadanía a los animales bajo resguardo municipal, el Centro de Bienestar Animal de Saltillo trabaja en la creación de un catálogo digital que permitirá conocer a los perros que actualmente esperan un hogar permanente.

La iniciativa contempla la difusión de perfiles individuales a través de redes sociales, donde los interesados podrán consultar características como sexo, tamaño y otras particularidades de cada ejemplar, facilitando así la selección del compañero ideal para cada familia.

La regidora Amal Esper Serur informó que este proyecto forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la cultura de protección animal en el municipio y transformar la percepción que durante años tuvo la antigua área de Control Canino.

Acciones de la autoridad

Explicó que las instalaciones ubicadas en el Parque Urdiñola avanzan hacia un modelo centrado en el bienestar de los animales, priorizando su cuidado, rehabilitación y vinculación con posibles adoptantes.

Asimismo, destacó que todos los perros que forman parte del programa de adopción han sido esterilizados y reciben la atención necesaria para encontrarse en condiciones óptimas antes de integrarse a un nuevo hogar.

La funcionaria señaló que próximamente se habilitarán espacios digitales exclusivos para el centro, con el propósito de ampliar el alcance de las campañas de adopción y permitir que la población conozca previamente a los animales disponibles antes de acudir al albergue.

Detalles confirmados

Con estas acciones, el gobierno municipal busca fomentar una mayor participación ciudadana en la adopción responsable y consolidar al Centro de Bienestar Animal como un espacio dedicado al cuidado y protección de los seres sintientes.