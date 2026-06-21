Suman 3 plazas rehabilitadas por Harrison Barnes

SALTILLO, COAHUILA.- Miles de saltillenses disfrutan ya de las plazas que se rehabilitaron en las colonias Mirasierra, Satélite Sur y Lomas del Refugio, gracias a las donaciones del jugador de los Spurs de la NBA, Harrison Barnes.

El alcalde Javier Díaz González mencionó que estos espacios, que forman parte del programa Activa tu Parque, se han convertido en centros de convivencia social y familiar, impulsando el deporte y la recreación.

"Gracias a Harrison Barnes, que volteó a ver nuestra ciudad y decidió invertir aquí para la rehabilitación de estos espacios, mejorando con ello la calidad de vida de las familias saltillenses", dijo.

Las plazas Satélite Sur Spurs y Lomas del Refugio Spurs fueron recientemente inauguradas por el jugador de la NBA Harrison Barnes, el alcalde Javier Díaz y su esposa, Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo.

El año pasado el jugador estrella de la NBA rehabilitó la plaza Mirasierra, sumándose también a esta iniciativa, diversas empresas.

La rehabilitación de las 2 plazas realizada este año fue posible gracias a la donación de 100 mil dólares realizada por el jugador, a través de la Harrison and Brittany Barnes Community Fund.

Durante el fin de semana, las y los saltillenses de todas las edades visitaron ambas plazas rehabilitadas, donde aprovecharon para practicar deportes como básquetbol y fútbol, además de disfrutar de los juegos infantiles, en un ambiente tranquilo y en paz.

Javier Díaz recordó que en junio de 2025, con la presencia del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se llevó a cabo la inauguración de la Plaza Mirasierra Spurs, en la que el basquetbolista de la NBA Harrison Barnes realizó una aportación de 60 mil dólares para la rehabilitación de dos canchas de básquetbol en este sector.

Asimismo, el Gobierno Municipal hizo una serie de mejoras y la iniciativa privada donó módulos de juegos infantiles.

Desde entonces, este espacio se mantiene vivo con la presencia de saltillenses que todos los días acuden para jugar básquetbol, fútbol y disfrutar de los juegos en familia.

"Las y los saltillenses han vuelto a tomar los espacios públicos. Muchas gracias a Harrison Barnes por sus donaciones, que han contribuido a darles vida a estas plazas", puntualizó el Presidente Municipal.