Padres son reflejo del amor del Dios

SALTILLO, COAHUILA.- Con motivo de la celebración del Día del Padre, el obispo de la Diócesis de Saltillo, Mons. Hilario González García, envió un mensaje de felicitación y bendición a todos los padres de familia, a quienes reconoció por reflejar "con gozo y fidelidad el rostro de nuestro Padre Dios".

Durante su reflexión dominical, el prelado destacó que la vida de los creyentes está sólidamente fundamentada en el amor de Jesucristo, lo que permite enfrentar las adversidades con confianza, fortaleza y esperanza. Señaló que la presencia de Dios acompaña a las personas en los momentos de debilidad, desolación y confusión, brindando protección y seguridad.

Importancia del amor paterno

Al referirse a la figura paterna, Mons. González García subrayó la importancia del amor cercano y firme de los padres, quienes orientan, aconsejan y acompañan a sus hijos en el desarrollo de su vocación como hijos de Dios. En ese sentido, expresó su gratitud hacia aquellos padres que ejercen su responsabilidad con dedicación, ternura y fortaleza espiritual.

El obispo retomó el pasaje del profeta Jeremías para reflexionar sobre las dificultades y pruebas que enfrentan quienes buscan ser fieles a su misión y a sus convicciones. Explicó que, ante la persecución o el rechazo, puede surgir la tentación de abandonar la fe; sin embargo, destacó que estos momentos también son una oportunidad para fortalecer la confianza en Dios y confirmar la autenticidad del compromiso cristiano.

Mensaje de esperanza

Asimismo, resaltó el mensaje del salmo responsorial, que invita a confiar plenamente en Dios y a reconocer su bondad y misericordia. Señaló que ponerse en manos del Señor no significa evadir responsabilidades, sino buscar la sabiduría y fortaleza espiritual necesarias para afrontar los desafíos cotidianos con valentía y prudencia.

Finalmente, recordó las palabras de Jesús en el Evangelio, donde invita a no temer a quienes pueden dañar el cuerpo, sino a cuidar aquello que afecta la vida espiritual y la dignidad humana. En este contexto, llamó a los fieles a mantenerse unidos al Señor y a valorar su condición de hijos de Dios por encima de cualquier bien material o privilegio temporal.

Mons. Hilario González García concluyó su mensaje alentando a las familias a fortalecer su fe y a reconocer en la figura paterna un signo del amor, la cercanía y la fidelidad de Dios hacia sus hijos.