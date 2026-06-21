Deja tormenta múltiples afectaciones en Saltillo

Lluvias provocaron inundaciones, congestionamientos viales, vehículos varados y diversos incidentes en distintos puntos de la ciudad.

POR MARCO JUÁREZ

SALTILLO, COAHUILA.- La tarde de este fin de semana, una fuerte tormenta sorprendió a los habitantes de Saltillo tras una jornada de altas temperaturas, generando severas complicaciones en la movilidad urbana y obligando a las autoridades a desplegar protocolos de seguridad vial y respuesta ante emergencias.

La tormenta y sus efectos

El cambio en las condiciones climáticas ocurrió poco antes de las 14:00 horas, cuando densos nubarrones cubrieron el cielo de la ciudad y dieron paso a una intensa precipitación acompañada de actividad eléctrica, ráfagas de viento y caída de granizo en algunos sectores.

Las lluvias ocasionaron importantes acumulaciones de agua en vialidades principales y accesos a la capital coahuilense. Conductores reportaron tráfico lento y dificultades para circular en diversos puntos, especialmente sobre la carretera Saltillo-Monterrey, así como en arterias de alta afluencia vehicular donde la visibilidad se redujo considerablemente.

Entre las zonas con mayores afectaciones destacaron los bulevares Fundadores, Venustiano Carranza, Antonio Cárdenas, Luis Donaldo Colosio y José Musa de León. En varios de estos sectores, el nivel del agua obligó a los automovilistas a buscar rutas alternas o detener completamente su marcha.

Incidentes viales y respuesta de las autoridades

Uno de los puntos más críticos se registró en el bulevar Fundadores, donde varios vehículos quedaron atrapados por las inundaciones. Asimismo, unidades de transporte de personal y taxis enfrentaron dificultades para avanzar debido a la fuerza de la corriente y la acumulación de escombros arrastrados desde arroyos cercanos.

La tormenta también provocó incidentes viales. En una de las laterales de Fundadores se registró una colisión entre un camión de transporte de personal y una camioneta de empresa, percance que agravó el congestionamiento vehicular en plena lluvia.

De acuerdo con información municipal, durante las primeras horas de la contingencia fueron remolcados más de 15 vehículos que quedaron varados en distintos puntos de la ciudad. Además, algunas intersecciones consideradas de riesgo fueron cerradas temporalmente para evitar accidentes y proteger a los conductores.

Elementos de Protección Civil, Bomberos y personal de distintas dependencias municipales atendieron reportes relacionados con viviendas afectadas por el ingreso de agua, retiro de árboles y ramas derribadas por el viento, así como labores de monitoreo en vados y zonas de inundación.

Acciones de limpieza y evaluación de daños

Las autoridades municipales también realizaron recorridos de supervisión en los sectores más afectados para coordinar acciones de auxilio y agilizar la liberación de vialidades. Una vez que la lluvia disminuyó, cuadrillas de limpieza iniciaron el retiro de lodo, piedras y residuos acumulados sobre el pavimento.

Aunque no se reportaron personas con lesiones de gravedad, la tormenta dejó daños materiales, afectaciones a vehículos y complicaciones en la movilidad de amplias zonas de la ciudad.