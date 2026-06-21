Atacan abejas en el panteón

SALTILLO, COAHUILA.- Lo que comenzó como una jornada de visita y recuerdo por el Día del Padre terminó en una situación de emergencia la tarde de este domingo, cuando un enjambre de abejas atacó a personas que se encontraban en el Panteón de Santiago, sobre la calzada Francisco I. Madero.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, al menos diez personas sufrieron picaduras durante el incidente. Entre los afectados se encuentra un menor de apenas dos años de edad, una joven de 15 años con embarazo avanzado y una pareja de adultos, quienes requirieron atención médica especializada y fueron trasladados a distintos hospitales para su valoración.

Durante las labores de auxilio también resultó lesionado un elemento del Cuerpo de Bomberos, quien recibió varias picaduras y presentó problemas respiratorios, por lo que fue llevado de emergencia a una unidad médica.

Acciones de la autoridad

Paramédicos de la Cruz Roja y personal de Bomberos desplegaron un operativo para atender a los heridos y resguardar a quienes permanecían en el lugar. Paralelamente, especialistas realizaron maniobras para controlar el enjambre y reducir el riesgo de nuevos ataques.

Como medida preventiva y para garantizar la seguridad de la población, las autoridades determinaron el cierre temporal del cementerio mientras se concluían las labores de control y evaluación de la zona.

Impacto en la comunidad

El incidente movilizó a los cuerpos de emergencia y generó momentos de preocupación entre las familias que acudieron al panteón para conmemorar el Día del Padre.

Personal de emergencia brindó atención a los visitantes que resultaron afectados por las picaduras de abejas en el Panteón de Santiago.

Bomberos y especialistas realizaron labores de control para contener el enjambre y evitar nuevos ataques entre los asistentes.