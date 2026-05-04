Inauguran Centro de Control y Comando C2 en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.– Con el objetivo de fortalecer la seguridad y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, el municipio de San Buenaventura inauguró su Centro de Control y Comando C2, equipado con tecnología de videovigilancia en puntos estratégicos de la localidad.

El alcalde Javier Flores Rodríguez destacó que esta obra permite coordinar acciones de inteligencia y reforzar la política pública en materia de seguridad, en alineación con la estrategia impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Durante la presentación, el regidor Hugo Valero, acompañado del director de Seguridad Pública, Christian Rolando Venegas, dio a conocer la ficha técnica de la obra, la cual incluyó trabajos de infraestructura como la construcción de muros, instalación de sistema eléctrico integral, colocación de luminarias LED, cableado especializado, sistema de tierras, así como la instalación de plafones, pintura y cancelería.

Por su parte, la licenciada Fernanda Chairez Guerrero, directora general de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando e Inteligencia Artificial, reconoció el compromiso del municipio por integrarse a este importante proyecto estatal. Señaló que el nuevo C2 permitirá contar con mayor cobertura de cámaras urbanas en zonas estratégicas, facilitando la atención oportuna y eficaz de reportes de emergencia, en beneficio de la ciudadanía.

Asimismo, destacó que gracias a la iniciativa del gobernador, Coahuila cuenta actualmente con una de las redes de videovigilancia más amplias del país, fortalecida con la participación de los municipios.

El alcalde reiteró que esta obra es fundamental para la seguridad de las familias de San Buenaventura y reconoció también el trabajo del coordinador regional del C4, Emanuel Gallegos Páez, por su apoyo en la consolidación de este proyecto.