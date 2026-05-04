Crisis nerviosa tras accidente en Nueva Rosita: María N afectada

NUEVA ROSITA, COAH.- Un accidente automovilístico se registró sobre la avenida Acuña esquina con calle Zaragoza, en la zona centro de esta localidad.

El percance ocurrió la tarde de este lunes y generó movilización de cuerpos de emergencia y el Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal.

Con base en el Informe Policial Homologado, Santiago N, conductor de un vehículo compacto, provocó el accidente al omitir el señalamiento de alto.

La unidad impactó en la parte lateral izquierda de un coche Chevrolet, color gris que era conducido en ese momento por una dama de nombre María N.

Tras el impacto, la conductora resultó con crisis nerviosa, por lo que se solicitó la presencia de cuerpos de emergencia.

Los uniformados se hicieron cargo de la situación, resguardando el perímetro para evitar otro percance además de realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Ambos vehículos presentaron daños materiales, en tanto, las autoridades de tránsito exhortaron a los automovilistas a respetar los señalamientos viales, principalmente los altos, para evitar accidentes como este.