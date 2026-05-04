Obras de recarpeteo mejoran vialidades en Palaú

Villa de Palaú, Coahuila.– Como parte del programa de obras sociales y en coordinación con el Gobierno del Estado, la presidenta municipal, Laura Jiménez Gutiérrez, encabezó la entrega de importantes trabajos de recarpeteo en Villa de Palaú, acciones que mejoran significativamente las condiciones de las vialidades y elevan la calidad de vida de las familias.

Estas obras se realizaron en conjunto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, reafirmando el compromiso de trabajo coordinado para impulsar el desarrollo de la región.

Durante el evento, la alcaldesa, acompañada de vecinos beneficiarios, destacó que estas acciones responden a las necesidades más sentidas de la población, priorizando calles en condiciones deterioradas para brindar mayor seguridad y movilidad.

Los trabajos de recarpeteo se llevaron a cabo en las siguientes vialidades:

· Calle Acacias, entre 5 de Febrero y carretera El Sauz–Palaú

· Calle Melchor Ocampo, entre carretera El Sauz–Palaú y General Cepeda

· Calle General Cepeda, entre Hidalgo y Melchor Ocampo

· Calle Vicente Guerrero, entre Girasol y Cempoal

· Calle Girasol, entre carretera El Sauz–Palaú y Vicente Guerrero

La presidenta municipal señaló que estas obras representan resultados concretos que impactan directamente en la vida diaria de las familias, facilitando el tránsito y fortaleciendo la infraestructura urbana.

"Seguimos trabajando con compromiso y responsabilidad, entregando resultados reales con mejores calles para nuestra gente", expresó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Múzquiz continúa avanzando en la transformación del municipio, priorizando obras que generan bienestar y desarrollo para todos.