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Coahuila

Castaños fortalece infraestructura deportiva con nuevo campo de béisbol

La alcaldesa Yesica Sifuentes encabezó el inicio de la obra de rehabilitación del campo de béisbol Jesús Rangel Fuentes.

Por Staff / La Voz - 04 mayo, 2026 - 08:12 p.m.
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      Castaños, Coah.- Como parte del compromiso permanente con el impulso al deporte y el fortalecimiento de la infraestructura deportiva en Castaños, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora encabezó el arranque de la obra de rehabilitación e instalación de pasto sintético en el campo de béisbol Jesús Rangel Fuentes, uno de los espacios deportivos más representativos del municipio.

      Durante el evento, también se llevó a cabo la inauguración oficial de la Liga Municipal de Softbol Varonil y Femenil, la cual llevará este año el nombre de David Cruz Sifuentes, como reconocimiento a su trayectoria, esfuerzo y aportación al deporte local.

      En su mensaje, la alcaldesa Yesica Sifuentes destacó que el deporte representa una herramienta fundamental para fortalecer el tejido social, fomentar valores y abrir oportunidades para las nuevas generaciones, es por ello que la administración continuará impulsando acciones que beneficien a los deportistas del municipio. "Estamos convencidos de que invertir en el deporte es invertir en nuestras familias, en nuestra juventud y en el futuro de Castaños. Queremos que nuestros deportistas cuenten con espacios dignos, seguros y modernos donde puedan desarrollarse y seguir poniendo en alto el nombre de nuestro municipio", expresó la edil.

      Asimismo, la Presidenta Municipal señaló que este importante proyecto será posible gracias al respaldo y apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con quien se mantiene un trabajo coordinado para seguir fortaleciendo la infraestructura deportiva y social en beneficio de la ciudadanía.

      Con esta obra, el Gobierno Municipal busca brindar mejores condiciones a niñas, niños, jóvenes y adultos que practican el béisbol y el softbol, promoviendo además la convivencia familiar, la sana recreación y el desarrollo integral de la comunidad.

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