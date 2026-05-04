Castaños fortalece infraestructura deportiva con nuevo campo de béisbol

Castaños, Coah.- Como parte del compromiso permanente con el impulso al deporte y el fortalecimiento de la infraestructura deportiva en Castaños, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora encabezó el arranque de la obra de rehabilitación e instalación de pasto sintético en el campo de béisbol Jesús Rangel Fuentes, uno de los espacios deportivos más representativos del municipio.

Durante el evento, también se llevó a cabo la inauguración oficial de la Liga Municipal de Softbol Varonil y Femenil, la cual llevará este año el nombre de David Cruz Sifuentes, como reconocimiento a su trayectoria, esfuerzo y aportación al deporte local.

En su mensaje, la alcaldesa Yesica Sifuentes destacó que el deporte representa una herramienta fundamental para fortalecer el tejido social, fomentar valores y abrir oportunidades para las nuevas generaciones, es por ello que la administración continuará impulsando acciones que beneficien a los deportistas del municipio. "Estamos convencidos de que invertir en el deporte es invertir en nuestras familias, en nuestra juventud y en el futuro de Castaños. Queremos que nuestros deportistas cuenten con espacios dignos, seguros y modernos donde puedan desarrollarse y seguir poniendo en alto el nombre de nuestro municipio", expresó la edil.

Asimismo, la Presidenta Municipal señaló que este importante proyecto será posible gracias al respaldo y apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con quien se mantiene un trabajo coordinado para seguir fortaleciendo la infraestructura deportiva y social en beneficio de la ciudadanía.

Con esta obra, el Gobierno Municipal busca brindar mejores condiciones a niñas, niños, jóvenes y adultos que practican el béisbol y el softbol, promoviendo además la convivencia familiar, la sana recreación y el desarrollo integral de la comunidad.