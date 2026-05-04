Coahuila reanuda actividades escolares con 500 mil alumnos en las aulas

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Con el regreso a las aulas de aproximadamente 500 mil alumnos en todo el estado, este martes se reanudan oficialmente las actividades escolares tras el periodo vacacional, informó el subsecretario de Educación Básica, Hugo Lozano Sánchez, quien aseguró que hasta el momento no se han reportado incidentes que pongan en riesgo el retorno de estudiantes y docentes.

Durante su visita al municipio de San Buenaventura, el funcionario estatal destacó la importancia de este regreso, ya que permite dar continuidad al semestre académico y avanzar hacia el cierre del ciclo escolar en tiempo y forma. "Es fundamental que tanto alumnos como maestros retomen sus actividades con normalidad, pues estamos en una etapa clave para concluir satisfactoriamente el semestre y el ciclo escolar", expresó.

Lozano Sánchez señaló que las autoridades educativas mantienen coordinación permanente con directivos de los planteles para garantizar que el regreso se lleve a cabo en orden y bajo condiciones adecuadas para el aprendizaje.

Asimismo, reiteró que no se han detectado situaciones extraordinarias en las distintas regiones del estado, por lo que se espera una reincorporación fluida de la comunidad escolar. Finalmente, hizo un llamado a padres de familia, docentes y estudiantes a mantener el compromiso con la educación y aprovechar esta recta final del calendario escolar, priorizando la asistencia y el cumplimiento académico.