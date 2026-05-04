Contactanos
Coahuila

Coahuila reanuda actividades escolares con 500 mil alumnos en las aulas

Hasta el momento, no se han reportado incidentes que afecten el retorno de estudiantes y docentes en el estado.

Por Azucena Tenorio - 04 mayo, 2026 - 08:05 p.m.
Coahuila reanuda actividades escolares con 500 mil alumnos en las aulas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Con el regreso a las aulas de aproximadamente 500 mil alumnos en todo el estado, este martes se reanudan oficialmente las actividades escolares tras el periodo vacacional, informó el subsecretario de Educación Básica, Hugo Lozano Sánchez, quien aseguró que hasta el momento no se han reportado incidentes que pongan en riesgo el retorno de estudiantes y docentes.

      Durante su visita al municipio de San Buenaventura, el funcionario estatal destacó la importancia de este regreso, ya que permite dar continuidad al semestre académico y avanzar hacia el cierre del ciclo escolar en tiempo y forma. "Es fundamental que tanto alumnos como maestros retomen sus actividades con normalidad, pues estamos en una etapa clave para concluir satisfactoriamente el semestre y el ciclo escolar", expresó.

      Lozano Sánchez señaló que las autoridades educativas mantienen coordinación permanente con directivos de los planteles para garantizar que el regreso se lleve a cabo en orden y bajo condiciones adecuadas para el aprendizaje.

       

      Asimismo, reiteró que no se han detectado situaciones extraordinarias en las distintas regiones del estado, por lo que se espera una reincorporación fluida de la comunidad escolar. Finalmente, hizo un llamado a padres de familia, docentes y estudiantes a mantener el compromiso con la educación y aprovechar esta recta final del calendario escolar, priorizando la asistencia y el cumplimiento académico.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados