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Coahuila

Apoyo a jóvenes en Cuatro Ciénegas: Víctor Leija Vega entrega equipo de soldadura

La entrega de maquinaria de soldadura y equipo de protección busca fortalecer las actividades productivas de los jóvenes.

Por Staff / La Voz - 29 abril, 2026 - 07:29 p.m.
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      Cuatro Ciénegas, Coah. - Con el firme compromiso de generar condiciones que permitan a las personas reconstruir su proyecto de vida, el alcalde Ing. Víctor Leija Vega realizó una visita al Centro de Rehabilitación 872, donde refrendó su respaldo a los jóvenes que diariamente trabajan por salir adelante y construir un mejor futuro.

      Durante el encuentro, y en atención a una solicitud realizada por los propios integrantes del centro, el presidente municipal llevó a cabo la entrega de una máquina de soldadura, así como equipo de protección que incluye careta y guantes, herramientas que fortalecerán las actividades productivas que ya desarrollan al interior del espacio.

      Este apoyo no solo responde a una necesidad inmediata, sino que representa una inversión en la formación y capacitación de los jóvenes, quienes a través del aprendizaje de un oficio adquieren habilidades que pueden convertirse en una fuente digna de empleo y sustento. La soldadura, como actividad técnica, abre la puerta a oportunidades laborales reales, permitiéndoles integrarse de manera activa a la vida productiva.

       

      El alcalde Víctor Leija Vega destacó que brindar segundas oportunidades es fundamental para construir una sociedad más justa e incluyente, donde cada persona tenga la posibilidad de redirigir su camino con apoyo, seguridad y dignidad. Señaló que su administración mantiene un compromiso permanente con este tipo de iniciativas, enfocadas en el desarrollo humano, la prevención y la reinserción social.

      "Creemos en ustedes, en su capacidad de salir adelante y en el valor de comenzar de nuevo. Nuestro compromiso es seguir acercando herramientas y apoyos que les permitan transformar su realidad", expresó el edil.

       

      Asimismo, Leija Vega afirmó que el trabajo coordinado entre gobierno y sociedad civil es clave para generar entornos de acompañamiento, aprendizaje y crecimiento, donde el esfuerzo personal encuentre respaldo de sus familias y de sus autoridades. Con acciones como esta, el Gobierno Municipal reafirma su visión de impulsar políticas públicas que promuevan el bienestar social, apostando por la capacitación, el trabajo y la dignidad como pilares para una verdadera transformación de vida.

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