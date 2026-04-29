Múzquiz lanza la Policía Violeta para proteger a mujeres en riesgo

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Municipio de Múzquiz se convirtió en el primero de la Región Carbonífera en contar con la Policía Violeta, un grupo especializado en la atención a mujeres que sufren violencia.

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez agradeció al Gobierno del Estado por esta iniciativa, destacando que será de gran ayuda para proteger y apoyar a las mujeres en situación de vulnerabilidad.

El anuncio se realizó durante el Seminario para Agrupamientos Violetas y Enlaces de Unidad de Igualdad de Género de las Policías Municipales, celebrado en Múzquiz.

En el evento estuvo presente la licenciada María Alejandra Galindo Balderas, representante jurídica de la Policía Violeta, quien explicó los alcances del proyecto y la importancia de su implementación.

La edil resaltó que este seminario representa más que una capacitación, pues demuestra que cuando las mujeres se unen, logran transformar realidades y abrir nuevos caminos. Subrayó que la creación de la Policía Violeta es un paso firme hacia la construcción de un municipio más seguro e incluyente.

Asimismo, reconoció el trabajo del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha impulsado acciones en favor del emprendimiento y la protección de las mujeres, así como el compromiso del Fiscal General del Estado, Mtro. Federico Fernández Montañez, en la procuración de justicia y la defensa de los derechos de las mujeres en la entidad.

Por su parte, la funcionaria estatal de la Policía Violeta señaló que este proyecto ya aterrizado, permitirá aplicar protocolos de seguridad específicos para brindar apoyo a mujeres violentadas.

"Los elementos policiacos estarán debidamente capacitados y contarán con herramientas técnicas, jurídicas y humanas para actuar de manera oportuna, profesional y siempre bajo el respeto a los Derechos Humanos", abundó.

En dicho evento también se contó con la presencia del Director del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, Jesús José Ponce Sánchez y los oficiales que estarán a cargo de la Policía Violeta: Iveth Algarate Simental y José Alfredo Salazar entre otros, asistiendo también los regidores comisionados en Seguridad Pública, Juan José Cárdenas Sánchez y el doctor Caleb García Ramírez.