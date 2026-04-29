Yesica Sifuentes destaca avances en servicios públicos en Castaños

Castaños, Coah.- En un evento que refrenda el trabajo coordinado, el Gobernador Manolo Jiménez Salinas acompañado de la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora encabezó la entrega de camiones recolectores de basura destinados a fortalecer los servicios públicos en Castaños y diversos municipios de Coahuila.

El evento realizado en la colonia Emiliano Zapata este miércoles fortalece los sistemas de recolección de basura de los distintos municipios de la entidad, garantizando así servicios públicos dignos y de calidad para la población.

"Este apoyo representa mucho más que la entrega de un camión recolector; es una muestra clara de que, cuando trabajamos en equipo, logramos mejorar la calidad de vida de nuestras familias y avanzar hacia un municipio más limpio, ordenado y digno", expresó la Alcaldesa.

Asimismo, Sifuentes Zamora subrayó que, al inicio de su administración, el servicio de recolección de basura representaba un importante reto; sin embargo, gracias al trabajo conjunto con el cabildo y al respaldo del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, se han logrado avances significativos en la mejora de este servicio esencial.

"En Castaños seguimos avanzando a paso firme, trabajando en equipo con el Gobierno del Estado para construir un mejor futuro para todas y todos", concluyó la edil.

En su intervención, el Gobernador Manolo Jiménez destacó la labor de la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, quien ha realizado un gran trabajo para atender las necesidades de los distintos sectores de la población.

Indicó que al revisar cada una de las necesidades en los municipios se llegó a la conclusión del fortalecimiento al sistema de recolección de basura, lo que se traduce en una mejor calidad de vida de la población.

"Es una inversión de más de 40 millones de pesos, son 10 camiones recolectores que estamos detonando para fortalecer el sistema de recolección de basura de los municipios de Coahuila. Seguimos cumpliendo compromisos" afirmó el mandatario estatal.

En el evento también se contó con la presencia de alcaldesas y alcaldes de distintos municipios de la entidad, la diputada local Guadalupe Oyervides, autoridades estatales y municipales, así como ciudadanía en general que fue testigo de este importante acto.

Con acciones como esta, el Gobierno del Estado y los municipios de Coahuila fortalecen la infraestructura de servicios públicos, consolidando estrategias que responden a las necesidades reales de la ciudadanía.