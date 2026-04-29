Masculino resulta herido Por arma de fuego

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un hombre identificado como César N sufrió una lesión por arma de fuego en una de sus extremidades superiores, hecho que derivó en su traslado inmediato a un hospital para recibir atención médica.

El incidente generó la rápida movilización de las autoridades policiacas, confirmando posteriormente médicos que atendieron al paciente, que la herida no representa riesgo para su vida.

El Delegado de la Fiscalía General del Estado, Diego Garduño Guzmán, confirmó estos hechos, dijo que se trató de un rozón en el brazo del afectado. La autoridad precisó que la atención médica fue oportuna y que el masculino ya fue dado de alta tras la valoración correspondiente.

De acuerdo con la información oficial, la lesión no compromete la integridad física del afectado más allá de la herida superficial y, aseveró que, se mantiene seguimiento puntual al caso para esclarecer las circunstancias sobre la forma como ocurrieron estos hechos.

Acciones de la autoridad

Asimismo, Garduño Guzmán subrayó que, por el momento, se reservan mayores detalles con el objetivo de no entorpecer las investigaciones en curso.

Mientras tanto, personal de la Fiscalía trabaja en la recopilación de datos y testimonios que permitan avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido la tarde de este miércoles.

La autoridad reiteró su compromiso de mantener informada a la ciudadanía conforme se obtengan avances en la indagatoria, al tiempo que se refuerzan las acciones de seguridad en la zona para prevenir situaciones similares.