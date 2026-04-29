Palaú: Intento de autolesión en menor activa acciones de prevención

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En la Villa de Palaú, una menor de 13 años de edad intentó escapar por la puerta falsa el pasado lunes, lo que generó preocupación entre la comunidad y las autoridades locales.

Ante este hecho, se ha decidido reforzar las pláticas de prevención contra el suicidio, con el objetivo de atender de manera más efectiva a los adolescentes que atraviesan problemas emocionales.

La licenciada Lorena Long Guedea, Procuradora Municipal de la PRONNIF, explicó en entrevista que comúnmente estos casos se presentan en menores que enfrentan dificultades emocionales.

Subrayó que, es fundamental brindar atención psicológica inmediata para evitar desenlaces fatales y ofrecer un acompañamiento adecuado tanto a la parte afectada como a sus familias.

Respecto al caso de la menor, cuyos datos personales se omiten por razones de privacidad, la autoridad destacó que se solicitó de manera urgente canalizar la situación ante psicólogos del CAIF.

El propósito es que la adolescente reciba la atención especializada que requiere para superar la crisis que la llevó a tomar esta decisión.

La Procuradora informó que, a la fecha, se han registrado dos intentos de suicidio en menores dentro de la localidad: uno mediante el uso de una cuerda y el más reciente, con la ingesta de medicamento por parte de una estudiante.

Estos casos han encendido las alarmas en la comunidad y han motivado a las autoridades a intensificar las acciones preventivas por lo que programan ya pláticas de prevención contra este delicado tema, en los planteles educativos.

Finalmente, se señaló que, los pacientes han manifestado sentirse rechazados, principalmente por el desamor de sus padres, la falta de atención y cuidado, así como por la disolución de los hogares.

La autoridad advirtió que la inestabilidad familiar, marcada por uniones en concubinato y rupturas constantes, genera un entorno de vulnerabilidad que puede derivar en intentos de suicidio, por lo que se hace un llamado urgente a fortalecer los lazos familiares y la comunicación en el hogar.