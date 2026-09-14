Comerciantes apoyan iniciativa Centro Histórico Brilla en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah. - Con la participación de comerciantes establecidos, locatarios y autoridades municipales, el alcalde Javier Flores Rodríguez encabezó el arranque del programa "Centro Histórico Brilla", una iniciativa que busca fortalecer la limpieza, el orden y el cuidado de la principal zona comercial y turística del municipio.

Durante el evento, el presidente municipal destacó que el Centro Histórico es uno de los espacios más representativos de San Buenaventura, por lo que invitó a la ciudadanía a sumarse a las acciones que permitan conservarlo limpio, seguro y atractivo para habitantes y visitantes.

Acompañado por la presidenta honoraria del DIF, Niria Isabel Ayala Mata; la síndico municipal Ana Irma Ramírez Terrazas; el regidor de Servicios Primarios Martín Cortés; la directora de Gestión Social Selene Cuéllar y el coordinador municipal de Mejora Coahuila Jean Pérez Alazalde, el alcalde agradeció la disposición de los comerciantes para formar parte de este proyecto de participación ciudadana.

La directora de Gestión Social, Selene Cuéllar, explicó que "Centro Histórico Brilla" nace con una idea sencilla: comprender que el cuidado del Centro Histórico es responsabilidad de todos. Señaló que pequeñas acciones como mantener limpios los espacios de trabajo, cuidar las banquetas y depositar correctamente la basura pueden generar grandes cambios en la imagen urbana del municipio.

En representación de los comerciantes, David Alejandro Ortiz Vázquez, propietario de un negocio con casi cinco décadas de servicio en la localidad, expresó su respaldo a la iniciativa y destacó que un Centro Histórico limpio y ordenado beneficia a todos, ya que mejora la experiencia de quienes visitan San Buenaventura y fortalece la actividad comercial.

El alcalde Javier Flores Rodríguez reiteró que este programa no busca señalar a nadie, sino fomentar el trabajo en equipo entre gobierno y ciudadanía para construir un entorno más agradable y digno para todos.

Finalmente, invitó a comerciantes, vecinos y ciudadanos a continuar participando en acciones que contribuyan a preservar la imagen del municipio, reafirmando que cuando cada persona aporta su esfuerzo, todo San Buenaventura brilla.