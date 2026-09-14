Desfile cívico en Frontera: modificaciones en el transporte público y cierres de calles

FRONTERA, COAH.- A partir de las 17:00 horas de este lunes 14 de septiembre serán cerradas diversas vialidades del primer cuadro de Frontera con motivo de las actividades por el Grito de Independencia y, posteriormente, el desfile cívico.

José Ángel Ibarra Guajardo, director de Transporte y Vialidad, informó que ya fue enviado a Comunicación Social el mapeo de los cierres, con el objetivo de que los automovilistas conozcan las rutas alternas y puedan anticipar sus recorridos.

Explicó que la calle Madero será utilizada para el desfile, con un recorrido que contempla Madero, Renacimiento y Madero-Múzquiz, para posteriormente continuar hacia el oriente hasta Progreso y de ahí girar al norte rumbo a la Presidencia Municipal.

Estas vialidades permanecerán cerradas durante las actividades y serán reabiertas hasta que concluyan los trabajos de retiro de la infraestructura utilizada para los cierres, lo que podría ocurrir entre las 00:00 y 01:00 horas del 16 de septiembre.

El funcionario señaló que las modificaciones también contemplan al transporte público, por lo que ya se dialogó con los secretarios generales de las rutas 8 de Enero, Occidental y Borjas para establecer los desvíos correspondientes.

Detalló que las unidades de la ruta 8 de Enero serán desviadas hacia el norte por la calle Libertad y el bulevar Juárez, mientras que las rutas Occidental y Borjas utilizarán la calle Libertad para dirigirse hacia el sur.