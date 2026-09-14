Padres gestionan solución a falla eléctrica en Frontera: Lilia Carrizalez

FRONTERA, Coah. - Padres de familia de la Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez buscan una solución definitiva al problema eléctrico que mantiene afectado al plantel, por lo que gestionan la atención de la falla ante las autoridades correspondientes.

La directora del plantel ubicado en la colonia Borja, Lilia Guadalupe Carrizalez, informó que integrantes de la Sociedad de Padres de Familia ya tuvieron comunicación con el presidente municipal y también se realizó el contacto con autoridades del gobierno del estado para buscar una solución al problema.

Mientras continúan las gestiones, la escuela mantiene la modalidad de atención con grupos reducidos, de entre 10 y 12 alumnos por día. Explicó que los estudiantes acuden en pequeños grupos para trabajar en las aulas, mientras el resto de las actividades del personal docente continúan desarrollándose en el plantel.

La directora señaló que recientemente recibieron un oficio relacionado con la falla eléctrica, en el que se establece que el cableado y el transformador resultaron afectados, por lo que el documento será llevado ante la instancia correspondiente para solicitar su atención.

La situación se originó luego de que el sistema eléctrico del plantel presentara una falla que dejó sin energía a la escuela, afectando el desarrollo normal de las actividades escolares. Ante este panorama, los padres de familia han participado en las gestiones para agilizar la solución, mientras se mantienen las medidas necesarias para que los alumnos puedan continuar con sus clases. Además, instalaron pancartas al exterior del plantel para pedir a las autoridades que ayuden de forma rápida al plantel.

La directora confió en que las autoridades correspondientes atiendan el problema y se pueda recuperar cuanto antes la operación normal de la escuela.