Contactanos
Coahuila

Centro LIBRE para las Mujeres ofrece talleres en San Buenaventura

El Centro LIBRE para las Mujeres ha lanzado una serie de talleres y cursos para fomentar el crecimiento personal y profesional de las mujeres en San Buenaventura.

Por Staff / La Voz - 24 septiembre, 2026 - 05:07 p.m.
Centro LIBRE para las Mujeres ofrece talleres en San Buenaventura
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Centro LIBRE para las Mujeres, ubicado en las instalaciones del DIF Municipal de San Buenaventura, llevó a cabo durante esta semana diversos cursos y talleres dirigidos a mujeres del municipio.

      A través del programa PAIBIM 2026 (Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres), se promovieron espacios de aprendizaje bajo el lema "Aprende y Emprende: Talleres y Cursos para tu Crecimiento", brindando herramientas prácticas que contribuyen al desarrollo de habilidades personales, laborales y de emprendimiento.

       

      Entre las capacitaciones impartidas destacaron temas como plomería básica, mecánica automotriz, autocuidado, salud personal y gestión del estrés, además de actividades enfocadas en el desarrollo personal, bienestar y salud, empoderamiento económico, liderazgo, participación y habilidades para la vida.

       

      Estas acciones buscan fortalecer las capacidades de las participantes, impulsar nuevas oportunidades de crecimiento y fomentar una mayor participación de las mujeres en distintos ámbitos de la vida social y económica.

      El Centro LIBRE para las Mujeres reiteró la invitación a todas las mujeres de San Buenaventura para sumarse a las próximas actividades y aprovechar estos espacios de capacitación que promueven el aprendizaje continuo, el bienestar y el empoderamiento femenino.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados