Centro LIBRE para las Mujeres ofrece talleres en San Buenaventura

El Centro LIBRE para las Mujeres, ubicado en las instalaciones del DIF Municipal de San Buenaventura, llevó a cabo durante esta semana diversos cursos y talleres dirigidos a mujeres del municipio.

A través del programa PAIBIM 2026 (Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres), se promovieron espacios de aprendizaje bajo el lema "Aprende y Emprende: Talleres y Cursos para tu Crecimiento", brindando herramientas prácticas que contribuyen al desarrollo de habilidades personales, laborales y de emprendimiento.

Entre las capacitaciones impartidas destacaron temas como plomería básica, mecánica automotriz, autocuidado, salud personal y gestión del estrés, además de actividades enfocadas en el desarrollo personal, bienestar y salud, empoderamiento económico, liderazgo, participación y habilidades para la vida.

Estas acciones buscan fortalecer las capacidades de las participantes, impulsar nuevas oportunidades de crecimiento y fomentar una mayor participación de las mujeres en distintos ámbitos de la vida social y económica.

El Centro LIBRE para las Mujeres reiteró la invitación a todas las mujeres de San Buenaventura para sumarse a las próximas actividades y aprovechar estos espacios de capacitación que promueven el aprendizaje continuo, el bienestar y el empoderamiento femenino.