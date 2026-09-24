Refuerzan fumigación contra mosquitos en comunidades de Nava

NAVA, COAH. — Familias de la Delegación Venustiano Carranza y sectores cercanos fueron beneficiadas con una jornada de fumigación y nebulización espacial, con el objetivo de disminuir la presencia de mosquitos, moscas y otros insectos que pueden representar un riesgo para la salud.

Los trabajos se realizaron en coordinación entre personal de Mejora Coahuila y la Jurisdicción Sanitaria, llevando las acciones preventivas directamente a las zonas habitadas para contribuir a reducir la proliferación de insectos.

La presencia de zancudos suele generar preocupación entre las familias, especialmente durante temporadas en las que aumentan las condiciones favorables para su reproducción, por lo que la fumigación representa una medida de apoyo para mantener espacios más seguros.

La jornada de fumigación y nebulización se realizó en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria.

Las jornadas forman parte de las acciones preventivas que se realizan en las comunidades para atender factores que pueden favorecer la transmisión de enfermedades y reforzar las medidas de cuidado entre la población.

Las familias de la Delegación Venustiano Carranza expresan su preocupación por la presencia de zancudos.

Mari Carmen de León Medellín, coordinadora regional de Mejora Coahuila en Cinco Manantiales, señaló que se continuará trabajando de manera cercana con las comunidades mediante acciones preventivas enfocadas en las necesidades de las familias.