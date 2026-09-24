Conductor sin lesiones tras volcadura de tráiler en Saltillo

SALTILLO, Coah. - Un tráiler cargado con bebidas energizantes volcó durante la madrugada de este jueves en el kilómetro 8 de la carretera 57, en el tramo La Carbonera, donde posteriormente se registró rapiña de la mercancía.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador presuntamente se quedó dormido mientras conducía, lo que provocó que perdiera el control, saliera de la cinta asfáltica y terminara volcado.

El accidente dejó cuantiosos daños materiales, mientras que el conductor fue valorado en el lugar por personal de emergencia y, de manera preliminar, no presentó lesiones de gravedad.

Elementos de la Guardia Nacional y personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance y atender la situación.

Tras la volcadura, parte de las bebidas energizantes quedó en el lugar. Algunos pobladores aprovecharon el accidente para recoger y llevarse mercancía, en un acto de rapiña.

Las autoridades permanecieron en la zona para atender el incidente y realizar las labores correspondientes.

La información sobre el accidente coincide con reportes publicados este jueves que ubican la volcadura en el kilómetro 8 del tramo La Carbonera y señalan que el conductor no sufrió lesiones que requirieran hospitalización.