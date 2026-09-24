Joven pierde el control y se impacta contra poste en Nava

NAVA, COAH. — Un joven perdió el control de la camioneta Chevrolet blanca que conducía y terminó impactándose contra un poste de concreto, en calles de la zona urbana de Nava.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El accidente se registró en la intersección de las calles Ignacio Allende y José María Arteaga, donde la unidad salió de su trayectoria hasta terminar contra la estructura de concreto.

Reacción de los vecinos

El impacto provocó daños materiales en la camioneta y generó la presencia de vecinos en el lugar, quienes se acercaron para conocer lo ocurrido y verificar las condiciones del conductor.

Acciones de las autoridades

Hasta el momento, no se han proporcionado mayores detalles sobre el estado de salud del joven ni sobre las causas precisas que provocaron que perdiera el control del vehículo.

El percance quedó a consideración de las autoridades correspondientes, quienes deberán determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente y establecer los daños ocasionados.