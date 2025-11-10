Protección Civil alerta sobre incendios por uso inadecuado de extensiones eléctricas en Coahuila

FRONTERA, COAHUILA.- El director de Protección Civil, Abraham Palacios Cedillo, informó que el frente frío número 13 ya se encuentra presente en la región, marcando el inicio de una semana con temperaturas frescas, especialmente durante las primeras horas del día.

De acuerdo con el funcionario, hasta este miércoles se prevén temperaturas mínimas de 10 grados por la mañana, mientras que por la tarde los termómetros alcanzarán entre los 20 y 25 grados.

"Aunque no ha hecho mucho frío, ya se han presentado incendios en casas habitación ocasionados por el uso inadecuado de extensiones eléctricas. Este domingo atendimos otro siniestro a raíz de esa causa", detalló.

¿Cuáles son las recomendaciones de Protección Civil?

Palacios Cedillo llamó a la ciudadanía a revisar el estado de sus instalaciones eléctricas y a evitar sobrecargar las extensiones, especialmente cuando se utilizan para conectar calentadores. "La recomendación es que las conexiones se hagan directo al enchufe, sin pasar cables por materiales que puedan incendiarse fácilmente", puntualizó.

El director también alertó sobre los riesgos que implican las veladoras y los calentadores de leña o carbón, principalmente durante la temporada decembrina.

"Pedimos que por las noches se apaguen las veladoras y los calentadores para evitar incendios o intoxicaciones por monóxido de carbono", advirtió.

¿Qué se espera para los próximos días?

Finalmente, señaló que para el jueves y viernes se espera un ligero ascenso en las temperaturas, aunque reiteró el llamado a no bajar la guardia y mantener las medidas preventivas ante los cambios climáticos de esta temporada invernal.