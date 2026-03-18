Sari Pérez Cantú encabeza ceremonia cívica en Frontera: Expropiación Petrolera

FRONTERA, COAHUILA.- En un acto cívico que reflejó la identidad y el orgullo nacional, la alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó la ceremonia conmemorativa del 88 aniversario de la Expropiación Petrolera en el Jardín de Niños "Sara Rendón García".

Durante su mensaje, la alcaldesa destacó que esta fecha histórica representa la decisión firme del pueblo de México, encabezado por el General Lázaro Cárdenas, para defender la soberanía nacional y recuperar los recursos energéticos del país. Subrayó la importancia de transmitir estos valores a las nuevas generaciones, fomentando el respeto por la historia, la identidad y el patrimonio de las y los mexicanos.

Acompañada por integrantes del Cabildo y por el director de Educación, profesor Félix Alejandro Rodríguez Ramos, la edil reiteró el compromiso del Gobierno Municipal con la formación cívica desde temprana edad, impulsando acciones que fortalezcan la conciencia social y el sentido de pertenencia en la niñez.

Por su parte, la directora del plantel, profesora Silvia Salazar García, dio la bienvenida a las autoridades y reconoció el interés de la administración municipal por promover la participación de las escuelas en fechas de relevancia nacional, destacando que estas actividades contribuyen a que las niñas y niños comprendan el valor de los recursos naturales y la historia de México.

Como parte del programa, alumnos del grupo 3° "A" presentaron un emotivo cuento alusivo a la Expropiación Petrolera, así como una exposición sobre la industria energética nacional, reflejando el valor del patriotismo promovido durante la semana escolar.

La alcaldesa Sari Pérez Cantú reiteró que su administración continuará respaldando iniciativas educativas y cívicas que fortalezcan la formación de mejores ciudadanos, sembrando en la niñez el orgullo de ser mexicanos y la responsabilidad de cuidar lo que es de todos.