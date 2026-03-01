Inicia adiestramiento militar en Frontera: 403 jóvenes se enlistan

FRONTERA, COAHUILA.- Se llevó a cabo la Ceremonia de Apertura del 1/er. Escalón 2026 del Servicio Militar Nacional, clase 2007, anticipados y remisos, en las instalaciones del 105 Batallón de Infantería, donde 403 jóvenes —400 hombres y 3 mujeres— iniciaron formalmente su etapa de adiestramiento.

El acto realizado a las 10:00 de la mañana fue encabezado por el Teniente Coronel Jorge Luis Cigarroa, comandante del 105 Batallón de Infantería, quien estuvo acompañado por representantes de los alcaldes de Monclova y Frontera, así como personal militar y familiares de los conscriptos.

Los jóvenes realizarán un total de 13 sesiones de adiestramiento como parte de su cumplimiento con el Servicio Militar Nacional, programa que busca fortalecer la disciplina, el civismo y el sentido de pertenencia entre la juventud mexicana.

Durante su mensaje, el Teniente Coronel destacó la relevancia de esta etapa en la formación de los participantes. "Es un día significativo en la vida de la nación y para ustedes; marca el inicio de una etapa de disciplina y compromiso con México. A través del Servicio Militar Nacional no solo se cumple una obligación, sino una responsabilidad que fortalece la identidad nacional al consolidarse como un espacio de orgullo y pertenencia para la juventud mexicana; aquí se forja el carácter y se cultiva el respeto a los símbolos patrios", expresó.

A la ceremonia asistieron madres, padres y familiares de los conscriptos, quienes los acompañaron y despidieron antes de que iniciaran su primera sesión de instrucción, en un ambiente de solemnidad y orgullo.

Con este arranque formal, el 105 Batallón de Infantería dio inicio a las actividades correspondientes al primer escalón 2026, reafirmando su labor en la formación cívica y militar de las nuevas generaciones.