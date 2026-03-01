DIF Municipal Cuatro Ciénegas celebra bodas comunitarias: seis parejas formalizan su unión

Cuatro Ciénegas, Coah. - Con el objetivo de fortalecer la unión familiar, promover el amor, la responsabilidad y brindar certeza jurídica a las parejas, el DIF Municipal de Cuatro Ciénegas llevó a cabo la celebración de las Bodas Comunitarias 2026, en las que seis parejas formalizaron legalmente su unión, brindándoles certeza jurídica y fortaleciendo su proyecto de vida en común.

La ceremonia fue encabezada por la presidenta honoraria del DIF Municipal, Leticia Medina, quien estuvo acompañada por el alcalde Víctor Manuel Leija Vega, fungiendo ambos como testigos de honor y acompañando a las parejas en el inicio de esta nueva etapa de sus vidas.

Durante su mensaje, el Presidente Municipal destacó la importancia de impulsar este tipo de acciones que fortalecen el tejido social, al señalar que la estabilidad familiar es un pilar fundamental para el desarrollo y el bienestar de la comunidad.

Señaló que el Gobierno Municipal seguirá impulsando políticas públicas y programas que fortalezcan los valores familiares, al considerar que una sociedad con familias unidas es una sociedad con mayores oportunidades de desarrollo y bienestar. "Brindar certeza jurídica a las parejas permite proteger los derechos de las familias y generar condiciones de mayor seguridad y confianza para el futuro de hijas e hijos, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo integral de las familias de Cuatro Ciénegas", destacó el edil.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Municipal Leticia Medina reconoció la decisión de las parejas de formalizar su unión, resaltando que este tipo de programas promueven relaciones basadas en el respeto, el amor y la corresponsabilidad.

Señaló que el DIF Municipal trabaja de manera permanente para acercar apoyos y acciones que fortalezcan la convivencia familiar y fomenten entornos sanos para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. "Felicitamos a las parejas que decidieron formalizar su unión durante estas bodas comunitarias, dando un paso firme hacia la construcción de una familia sólida y con bases legales que les brinden tranquilidad y seguridad", expresó.

Con este programa, el DIF Municipal refrenda su compromiso de seguir promoviendo iniciativas que fortalezcan el núcleo familiar, convencido de que las familias unidas son la base de una comunidad más fuerte, solidaria y con mayor bienestar para todas y todos.