Javier Flores Rodríguez asume como alcalde interino en San Buenaventura

El primer regidor Javier Flores Rodríguez tomó protesta como alcalde interino de San Buenaventura, tras recibir el nombramiento oficial por parte del Congreso del Estado de Coahuila.

La ceremonia se realizó en sesión de Junta de Cabildo, donde el profesor José Luis Terrazas Ramírez, Secretario del Ayuntamiento, dirigió el protocolo. Flores Rodríguez asumió el cargo frente a los ediles, reiterando su compromiso de trabajar con transparencia y unidad, siguiendo el ejemplo de su antecesor, el profesor Hugo Lozano Sánchez.

En su mensaje, agradeció la confianza de los miembros del Cabildo y destacó que su principal propósito será velar por el bienestar de las familias sambonenses.

"Les agradezco su confianza para apostarle al futuro de nuestros hijos, porque de lo que hagamos nosotros como funcionarios depende el mañana de ellos. Debemos mantenernos con los pies en la tierra y trabajar unidos por un San Buenaventura próspero", expresó.

Flores Rodríguez hizo un llamado a la unidad y responsabilidad social, señalando que su administración estará enfocada en dar continuidad a los proyectos en marcha y fortalecer la cercanía con los ciudadanos.

Le acompañaron miembros del Cabildo, funcionarios municipales, su esposa Niria Isabel de Flores, sus pequeños hijos Samuel, Theodoro y Leonor, así como los orgullosos padres Javier Flores Loera y maestra Silvia Rodríguez.