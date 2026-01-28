Minas de Barroterán: accidente vehicular deja daños y un equino muerto

MINAS DE BARROTERÁN, COAH.- Un percance vehicular registrado la noche del pasado martes sobre la carretera que conecta las comunidades de Minas de Barroterán y Minas La Florida dejó como saldo daños materiales considerables y la muerte de un semoviente.

El incidente ocurrió a la altura de los rieles de la Planta Lavadora, cuando Jesús Enrique N., de 32 años de edad, conducía un automóvil marca Chevrolet y se impactó contra un equino que se atravesó repentinamente en la vía.

El fuerte golpe provocó daños visibles en la parte frontal del vehículo, mientras que el animal perdió la vida de manera instantánea sobre el perímetro.

Tras recibir el reporte del accidente, elementos del cuerpo de bomberos se trasladaron al lugar de los hechos a bordo de la unidad PCB-052-02, con el objetivo de brindar auxilio al conductor y asegurar la zona para evitar mayores percances.

Afortunadamente, Jesús Enrique N. resultó ileso, aunque visiblemente afectado por el impacto. Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes y retiraron tanto el vehículo como el equino para restablecer la circulación en la carretera.

Minutos después del percance, el propietario del animal llegó al sitio y manifestó su disposición para hacerse responsable por los daños ocasionados.

Las autoridades exhortaron a los dueños de animales a extremar precauciones y evitar que estos recorran libremente las carreteras, a fin de prevenir futuros incidentes.