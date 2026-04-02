Ceremonia del lavatorio de pies en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- En el marco de las celebraciones de Semana Santa, la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en la zona centro de Frontera, llevó a cabo la tradicional ceremonia del lavatorio de pies, uno de los actos más representativos del Jueves Santo dentro de la comunidad católica.

Decenas de fieles se congregaron para participar en esta celebración litúrgica que recuerda el gesto de humildad de Jesucristo hacia sus apóstoles durante la Última Cena. En esta ocasión, el sacerdote José López Sandoval encabezó la ceremonia e hizo una invitación directa a la feligresía para sumarse a esta acción simbólica, replicando el acto de servicio que Jesús realizó con sus discípulos.

La respuesta de la comunidad fue positiva, destacando la participación de hombres de la parroquia que se integraron al lavatorio de pies, fortaleciendo el sentido de unidad, humildad y servicio entre los asistentes.

Durante la celebración, el párroco también resaltó la importancia de vivir estos valores en la vida diaria, especialmente en el contexto actual, donde la solidaridad y el compromiso con los demás resultan fundamentales.

Asimismo, se realizó la bendición del pan y el vino, en alusión a la institución de la Eucaristía, reforzando el significado espiritual de esta fecha dentro del calendario litúrgico.

La ceremonia se desarrolló en un ambiente de respeto y recogimiento, donde los fieles participaron activamente, reafirmando una de las tradiciones más importantes de la Semana Santa.