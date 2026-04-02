Inseguridad en carreteras afecta a transportistas, señala Dávila Flores

SALTILLO, COAH.- Los constantes ataques contra transportistas en el país representan un problema grave que impacta no solo la seguridad, sino también el desarrollo económico y turístico de México, advirtió el expresidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco), Jorge Dávila Flores.

El empresario calificó como lamentables estos hechos, al señalar que la inseguridad en las carreteras limita el libre tránsito de mercancías y personas, lo que repercute directamente en el funcionamiento de las empresas y en la confianza de quienes necesitan desplazarse por el territorio nacional.

Indicó que esta situación genera incertidumbre entre ciudadanos y sectores productivos, quienes en ocasiones optan por restringir sus traslados ante el riesgo, afectando con ello la actividad turística y el dinamismo económico del país. "Es fundamental contar con condiciones de seguridad que permitan el tránsito libre, tanto para el comercio como para las personas. Cuando esto no ocurre, se impactan distintos sectores y se frena el crecimiento", expresó.

En otro tema, Dávila Flores consideró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tiene altas probabilidades de mantenerse vigente, al tratarse de un acuerdo que ha generado beneficios para las tres naciones. Recordó que desde sus inicios en 1994, bajo su esquema original, este tratado fue concebido como un mecanismo de cooperación económica en el que todas las partes ganan, por lo que estimó que continuará siendo una pieza clave para la economía.