Nuevo Cesame en Frontera atenderá casos de salud mental

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Pérez Cantú, informó que el municipio ha canalizado a cuatro pacientes con padecimientos psiquiátricos al Centro Estatal de Salud Mental (Cesame) de Saltillo, quienes presentaban esquizofrenia derivada del consumo de drogas y actualmente mantienen un seguimiento médico adecuado.

Lo anterior lo dio a conocer durante su asistencia al arranque del nuevo Cesame en Monclova, donde destacó la importancia de contar con este tipo de servicios en la región Centro para atender los problemas de salud mental que cada vez son más frecuentes.

La edil señaló que, aunque anteriormente los pacientes debían ser trasladados hasta Saltillo para recibir atención especializada, la apertura de este centro representa una alternativa más cercana y necesaria para la población. "Sabemos que esos problemas están a la orden del día en todas las edades y estaríamos en espera de ver cómo apoyar. Si se manejará mediante un patronato, estaremos en la mejor disposición, así como lo hacemos apoyando a la Casa Hogar de Monclova; de eso se trata, de trabajar en equipo", expresó.

Pérez Cantú detalló que los cuatro pacientes enviados al Cesame presentaban cuadros de esquizofrenia asociados al consumo excesivo de estupefacientes. Tras recibir tratamiento especializado, actualmente continúan bajo seguimiento médico.

Asimismo, indicó que comenzarán a elaborar una estadística para conocer cuántos casos similares existen en la región Centro, con el objetivo de dimensionar el problema y fortalecer la atención. Explicó que en algunos casos se ha enviado a un psiquiatra para atender a los pacientes en su propio domicilio; sin embargo, en otras situaciones la violencia hacia los familiares era tan grave que fue necesario trasladarlos a otro municipio para recibir atención especializada.

La alcaldesa advirtió que la droga conocida como "cristal" es la que mayor daño ha provocado en estos pacientes, al detonar trastornos mentales severos.

Finalmente, consideró que la creación del nuevo centro de salud mental es un gran acierto y agradeció al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, por impulsar este proyecto en beneficio de la región Centro.