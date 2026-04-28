Fallece trabajador de motomandados tras complicaciones de salud; comunidad lamenta su partida

SABINAS, COAH.- La comunidad se encuentra consternada tras confirmarse el fallecimiento de Juan Jesús Moreno, conocido trabajador del servicio de motomandados, quien permanecía hospitalizado en estado crítico debido a severas complicaciones de salud.

De acuerdo con información proporcionada por familiares y allegados, Moreno fue internado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) luego de presentar múltiples paros cardíacos y episodios convulsivos, lo que obligó al personal médico a inducirlo a un estado de coma para intentar estabilizarlo. Su condición era delicada y requería estudios especializados para determinar las causas de su estado.

El joven Juan Jesús Moreno, de apenas 25 años de edad, era ampliamente conocido en la comunidad por su labor como repartidor en motocicleta, actividad con la que se ganaba la vida y a través de la cual se ganó el reconocimiento de clientes y vecinos por su responsabilidad y trato amable.

Su situación de salud había generado preocupación entre quienes lo conocían, manteniéndose atentos a su evolución médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, su estado no logró mejorar.

Tras darse a conocer su fallecimiento, familiares, amigos y ciudadanos expresaron su pesar en redes sociales, recordándolo como una persona trabajadora, alegre y dedicada a su familia, al tiempo que externaron su solidaridad con sus seres queridos ante esta irreparable pérdida.