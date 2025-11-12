Víctor Leija Vega informa sobre corte de energía en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- El alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Leija Vega, informó que el corte de energía eléctrica realizado este miércoles por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tuvo una duración de ocho horas, como parte de los trabajos de actualización del circuito en la subestación del municipio.

El edil explicó que la interrupción fue necesaria para garantizar un mejor servicio en el Pueblo Mágico y evitar futuras fallas en el suministro eléctrico. "Al inicio habían querido hacer el corte de cinco de la mañana a una de la tarde, sin embargo, les dijimos que no, ya que muchos trabajadores serían afectados debido a esto. Por eso se llegó a un acuerdo para que fuera de ocho de la mañana a tres de la tarde", señaló.

Leija Vega comentó que la CFE notificó con anticipación al Ayuntamiento sobre los trabajos, permitiendo coordinar las acciones necesarias para minimizar molestias. Durante el corte, el personal de la presidencia municipal aprovechó para realizar labores de limpieza y mantenimiento en distintas áreas.

Asimismo, destacó que los comercios locales fueron informados con tiempo, por lo que no se registraron quejas. "Esto fue por bien del municipio y para mejorar el servicio eléctrico de todos los ciudadanos", concluyó el alcalde.